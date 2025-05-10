Украденный ящик энергетика, тату в 14 и приступ после гола "Барселоне". Истории финалистов Лиги чемпионов, которые мало кто знает

Футболистам «ПСЖ» и «Интера» есть что вспомнить.

«ПСЖ» и «Интер» 31 мая сыграют в главном матче сезона — оба клуба вышли в финал Лиги чемпионов. Интересно, что ранее команды встречались друг с другом только в товарищеских турнирах, но на еврокубковых полях никогда не пересекались.

Трофеи выигрывают игроки и персоналии - именно поэтому нам захотелось рассказать личные истории тех, кто внес огромный вклад в игру своих команд и помог им добраться до финала. От дважды поборовшего рак Ачерби до Дембеле, которого называли главным трансферным провалом в истории «Барселоны».

Ачерби и борьба со смертельной болезнью



37-летний ветеран «Интера» стал героем, который спас команду от поражения в полуфинале. В последние секунды основного времени центральный защитник убежал в чужую штрафную и сравнял счет, переведя игру в овертайм. Вы наверняка знаете, что много лет назад Ачерби диагностировали рак — и Франческо победил болезнь.

Защитник начинал в скромном клубе «Павия» из пятого дивизиона, позже пошел на повышение в «Реджину», выступавшую в серии Б, а в 2011-м стал частью странной трансферной схемы, включающей «Кьево», «Дженоа» и «Милан». Все эти изменения в жизни пришли очень невовремя — футболист только-только начал делать первые шаги в самом престижном турнире Италии, как вдруг он потерял отца.

«Когда мой отец умер в 2012-м, и я опустился на самое дно. Начал выпивать и, поверьте мне, пил все, что угодно. После его смерти я чувствовал себя опустошенным, футбол потерял для меня всякий смысл. С тех пор все пошло под откос. Я был эгоистичным, а виноватыми казались все вокруг», — признавался Ачерби.

В 2013-м Франческо перешел в «Сассуоло», и тут его карьера наконец должна была пойти вверх, но на предсезонке выявился страшный диагноз — рак. Несмотря на пережитую депрессию и проблемы с алкоголем, Франческо поборол болезнь. Причем дважды! На поле он появился только в конце сезона-2014/15.

«Это может показаться ужасным парадоксом, но рак спас меня. Появилось что-то, с чем мне нужно было справиться, новое ограничение, которое нужно было переступить. Я словно начал жизнь с чистого листа, увидел мир в таких красках, которые давно забыл. Я перестал бояться», — рассказывал Ачерби.

В 2019 году страшной новостью поделился тренер «Болоньи» Синиша Михайлович — у него диагностировали лейкемию. Ачерби никогда не пересекался с сербским тренером в одном клубе, но все равно назвал его боссом в письме поддержки: «Босс, эту ужасную фазу надо пройти с высоко поднятой головой, не заботясь ни о чем другом. Живи так, будто у тебя ничего нет, и думай о хорошем. Будь храбрым!»

Михайлович, к сожалению, так и не смог побороть рак — Синиша продолжал работать в «Болонье» вплоть до осени 2022-го, а уже в декабре его не стало.

«Невозможно этого не бояться, — говорил Ачерби. — Но без этого я бы уже завершил карьеру. Иногда думаю, а что если диагноз вернется? Я просто поборю его снова».

Дуэ и его кумиры

Дезире Дуэ — одна из главных молодых звездочек «ПСЖ» и сборной Франции. Недавно о нем высоко высказался Самир Насри: «Зови его Дуиньо, и скажи мне, что он из Бразилии, я бы этому поверил».

Молодому французу всего 19 лет, а он уже вызывается в сборную Франции и играет на самом высоком уровне. У Дуэ не было другого выбора, ведь он из большой футбольной семьи. Его старший брат Гуэла играет за «Страсбур» на позиции опорника и в марте 2024-го стал выступать за сборную Кот-Д'Ивуара. А двоюродный брат Янн Гбохо бегает за «Тулузу».

Еще один кузен футболиста Марк-Оливье Дуэ играет за «Понферрадину» из третьего испанского дивизиона. Даже его дядя Нумандье Дуэ сейчас работает главой судейского корпуса Африканской футбольной конфедерации и инструктором ФИФА. Между прочим, он был простым фармацевтом, пока в 2014-м году радикально не сменил сферу деятельности, чтобы поехать на чемпионат мира в Бразилии в качестве арбитра.

Сам Дуэ называет своим кумиром Неймара. Так что неудивительно, что вундеркинд выбрал «ПСЖ». Он даже играет на той же позиции и в той же издевательской манере, проходя на дриблинге сразу по несколько игроков соперника.

При этом Дезире носит на спине 14-й номер. Оказывается, это дань уважения другому кумиру и легенде «ПСЖ» Блезу Матюиди. После такого откровения Дуэ сразу же стал любимчиком парижских фанатов.

Лаутаро, его неудавшийся переезд в Испанию и тату в 14 лет

Мартинес был настоящей молодой звездочкой — он в очень юном возрасте пробился в основу «Расинга» и сходу привлек внимание всех европейских топ-клубов. Ближе всех к его подписанию был «Реал» — оказывается, в 2015 году были готовы все документы для трансфера, но аргентинец сам решил, что еще не готов к такому переходу.

Это не единственный сорвавшийся трансфер в карьере Лаутаро. Так, в возрасте 15 лет его завернули на просмотре в «Бока Хуниорс», причина — не хватает физики. А уже в 2018-м, перед самым трансфером в «Интер», его могла перехватить «Рома», но в столичном клубе почему-то отказались от трансфера.

И, наконец, сага с переходом в «Барселону» в 2020-м. Многие до сих пор уверены, что каталонцы просто не смогли позволить себе игрока с клаусулой в 111 миллионов евро. Сам Мартинес позже объяснял, что был очень близок к трансферу и даже говорил об этом с Лионелем Месси, но в итоге принял решение остаться в Италии.

У Лаутаро еще много интересных историй из юношества. Например, до 15 лет он помимо футбола занимался еще и баскетболом, но к тому моменту юноше пришлось сделать сложный выбор. Сейчас кажется, что это было правильным решением. Хотя кто знает, каким был бы Лаутаро-баскетболист.

В возрасте 14 лет Мартинес вообще сделал татуировку. Неизвестно, кто согласился набить тату ребенку — Лаутаро вряд ли выдаст этого мастера, но повод был трогательный, так как мальчик набил себе имя дедушки.

«Мое первое тату несет огромный смысл, я сделал ее очень рано. Когда мне было 14, я решил набить имя своего дедушки», — вспоминал Лаутаро.

Дембеле и бойкот тренировок

Дембеле — главный фаворит на «Золотой мяч» — 2025 на данный момент. Если бы вы попробовали сделать такой прогноз лет пять назад, вас бы просто засмеяли.

Усман стал главной звездой «ПСЖ» после ухода Мбаппе, Месси и Неймара. Кстати, последнего он должен был заменить в «Барселоне», когда перешел в команду в 2017 году. «Барса» заплатила за француза космические 135 миллионов евро — после получения охапки денег от «ПСЖ» они могли позволить себе такие траты.

Многие вспоминают, каким Дембеле был в стане каталонцев — никак не мог закрепиться в стартовом составе и постоянно мучился от травм. Спустя год после перехода француз получил звание «провал года» — с этим трудно было не согласиться, учитывая его ценник.

А помните, как Усман уходил из «Боруссии»? Узнав об отклоненном предложении «Барсы», стал бойкотировать тренировки. Скажем честно, поступил он не очень красиво: на дворе уже был август, сезон должен был вот-вот начаться, а «Боруссии» пришлось судорожно искать замену.

Масла в огонь подливали директоры обоих клубов: в «Барселоне» говорили, что переход вот-вот состоится, а в «Боруссии» все отрицали. Дембеле в итоге уехал в Испанию, но переход явно не принес ему большой радости. «Барселона» тоже не была в восторге — за семь лет, проведенные Усманом в клубе, сине-гранатовые много раз пытались избавиться от игрока.

Заветный переход в «ПСЖ» случился в 2023-м. Поначалу Дембеле никак не мог забить — первого гола пришлось ждать аж до сентября. Зато позже он показал класс в четвертьфинале ЛЧ, играя против «Барселоны», а в текущей кампании раскрылся как невероятно универсальный и забивной игрок.

«Усман мне нравится, у него бразильский стиль! Он неудобный, изобретательный, провокационный. Его невозможно прочитать, и, что самое важное, он много забивает. Сейчас Дембеле по-настоящему раскрывается», — похвалил Дембеле Роналдиньо.

Фраттези на пороге обморока после гола «Барсе»

Тьерри Анри был восхищен бомбардирским талантом Фраттези после матча с «Барселоной» — он спросил, как итальянцу удалось сохранить хладнокровие. Давиде за словом в карман не полез: «Подумал, если не забью — мне конец».

Фраттези играет в «Интере» не так давно — он пришел в команду только в 2023 году. После перехода нерадзурри подготовили небольшую страничку с десятью фактами для знакомства с новичком. Оттуда мы узнали много интересного. Например, главным кумиром, игравшим за «Интер», Фраттези считает... Нет, не Роналдо и не Дзанетти, а Жулио Сезара.

Также Давиде признался, что помимо футбола увлекается теннисом. Еще будучи игроком «Лацио» он проводил три тренировки в неделю на поле и две — на корте. Тут его кумир — Роджер Федерер.

У Фраттези есть и другие хобби: например, он обожает играть в приставку — гоняет вместе с бывшим одноклубником Джанлукой Скамаккой. Они большие друзья с детства — росли в одном районе Рима и выступали за «Сассуоло». Есть еще одно увлечение — оказывается, Давиде обожает рыбалку. Если он когда-нибудь встретится с Игорем Акинфеевым, то им точно будет о чем поговорить.

Гол в ворота «Барселоны» — точно главный хайлайт карьеры Фраттези в «Интере». А ведь еще несколько месяцев назад его связывали с уходом из клуба и говорили, что он не подходит системе Индзаги. И вот уже в мае Давиде забил важнейший гол и вывел свою команду в финал Лиги чемпионов. А до этого оформил важнейший гол «Баварии» в четвертьфинале.

«Мне повезло, что я вообще доиграл матч — у меня так кружилась голова после празднования, что я чуть не упал в обморок! Спасибо нашим физиотерапевтам — перед матчем у меня было растяжение, но они сделали все возможное, чтобы я был готов к игре. Это просто невероятно. У меня такая карьера. Природа не наградила меня внеземным талантом, но я последний, кто сдастся, и первый, кто поверит в чудо, так что это моя награда за упорство и старания», — говорит Фраттези о полуфинале.

Жоау Невеш и теория заправленной футболки

Посмотрите на самых железных и мужественных игроков в современном футболе. Может, видите сходства? Многие из них заправляют футболку в шорты — по шуточному поверью, этот ритуал придает дополнительные силы и уверенность в себе.

В интернете можно найти старое архивное фото Невеша. Там он стоит в джерси «Бенфики» со спонсором Coca-Cola, аккуратно заправленной в огромные безразмерные шорты. Скорее всего, те были просто велики юному Жоау, поэтому он и стал заправлять в них футболку.

Спустя много лет привычка осталась. «Мой папа сказал мне, что я должен продолжать так делать, потому что это символ уважения к себе и нашим соперникам. Он сказал: «Твоя футболка это отражение тебя». Когда джерси вылезает из шорт, я стараюсь заправить ее обратно как можно быстрее. Мне уже некомфортно, когда этого не делаю», — поясняет Жоау Невеш.

Невеш всегда был большим талантом — он начал играть в системе «Бенфики» с 11 лет и сразу произвел впечатление на всех тренеров. «Казалось, что он играет на этом уровне 10 лет. Все понимали, насколько он талантлив», — отзывался тренер Луиш Каштру о первом сезоне Жоау во взрослом футболе.

Каштру рассказывает, что Невеш выделялся не только своей техникой, но и настроем: «Он всегда работал на пределе, всегда выдавал максимум. Такое отношение к делу — у одного из миллиона».

При этом The Athletic все-таки раскопал одну историю, когда Невеш дал слабину. Оказывается, еще в очень юном возрасте он вместе со своими одноклубниками по молодежке «Бенфики» пробрался на базу клуба и украл ящик энергетического напитка. Злоумышленники попались на следующее утро - работники заметили пропажу и посмотрели записи с камер.

«Невеш был очень напуган. Он и его друзья понимали, что сделали, и что будут последствия. Жоау боялся, что я буду очень жестким или даже отправлю его домой, - рассказывал директор академии «Бенфики» Нуну Гомеш, — Но я был мягок. Я тоже был в их возрасте и совершенно точно не был святым. Сейчас мы вспоминаем тот случай с улыбкой». Невешу и его одноклубникам приказали заправить все кровати в общежитии и запретили им поехать на игру с «Порту». Действительно пронесло.

Лига чемпионов. Финал.

31 мая, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)

ПСЖ (Париж, Франция) - Интер (Милан, Италия)

31 мая

22:00

Источник - sport-express.ru

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