"Нюрнберг" поблагодарил Махира Эмрели: "Danke Mahir" - ФОТО - ВИДЕО

Немецкий футбольный клуб «Нюрнберг» выразил благодарность азербайджанскому форварду Махиру Эмрели за выступления в текущем сезоне.

Как сообщает İdman.biz, перед матчем 33-го тура Второй Бундеслиги против «Кёльна» (1:2) игроку был вручен памятный подарок.

Церемония награждения прошла перед началом заключительного домашнего матча команды в сезоне. Позже клуб опубликовал в соцсетях фото Эмрели с подписью «Danke Mahir» («Спасибо, Махир»).

Напомним, что в начале сезона Эмрели перешёл в «Нюрнберг» и провёл за команду 23 матча, в которых отметился 7 голами и одной результативной передачей.

İdman.biz