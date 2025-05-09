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Айхан Аббасов: "Я всегда был недоволен судьей Фаридом Гаджиевым"

Азербайджанский футбол
Новости
9 Мая 2025 21:35
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Айхан Аббасов: "Я всегда был недоволен судьей Фаридом Гаджиевым"

Главный тренер «Шамахы» Айхан Аббасов прокомментировал поражение своей команды в 34-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана от «Сабаха» со счётом 1:3.

По его словам, матч выдался тяжёлым, и команда уступила из-за стандартных положений, сообщает İdman.biz.

«Хотел бы, чтобы мы завоевали очки. Матчи против «Сабаха» в этом сезоне прошли в борьбе», — отметил Аббасов. Он напомнил, что до этой встречи соперник ни разу не обыгрывал «Шамаху» в текущем сезоне, но теперь смог взять реванш.

Наставник также объяснил, что дал шанс проявить себя молодым игрокам и провёл ряд изменений в составе: «Хотел увидеть на поле некоторых футболистов».

Несмотря на результат, тренер выразил благодарность своим подопечным за самоотдачу на протяжении всего сезона. «Шамахы добился поставленной цели. О будущих планах будем думать после завершения сезона», — добавил он.

Аббасов также резко высказался в адрес арбитра встречи Фарида Гаджиева, отметив неудовлетворительное качество судейства.

«Я всегда был недоволен Фаридом Гаджиевым. Не хочу много говорить. Мы говорим, что они молоды, и всегда оказываем поддержку. Мяч вышел за пределы поля — дает фол. Стыд», — заявил он.

Тренера особенно возмутил эпизод, который стал ключевым: «Та самая атака стала угловым, который завершился голом». Он также обратил внимание на то, что судья неоднократно не показывал жёлтые карточки сопернику, в то время как игроки «Шамахы» наказывались даже в более простых ситуациях.

«Фарид Гаджиев слабо отсудил матч. Когда он назначается на наши игры, очень слабо работает. Не знаю, с чем это связано», — подытожил Аббасов.

İdman.biz

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