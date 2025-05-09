9 Мая 2025
RU

Агиль Набиев: "Верю, что за этой победой последуют новые"

Азербайджанский футбол
Новости
9 Мая 2025 22:09
7
Агиль Набиев: "Верю, что за этой победой последуют новые"

«Это наш первый сбор в 2025 году с этим коллективом. Наши футболисты с начала месяца играли в плей-офф своих лиг, поэтому нам практически не удалось тренироваться в полном составе», — цитирует İdman.biz главного тренера сборной Азербайджана до 16 лет Агиля Набиева.

Он прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче против сверстников из Белоруссии (2:1): «Физическая усталость — это нормально. В таких условиях трудно показать желаемую игру. Но мы рады победе. Верю, что за этой победой последуют новые. Нужно учитывать, что у этих ребят пока мало международного опыта. Чем больше они будут играть в таких матчах, тем лучше будет их игра».

Отметим, что вторая товарищеская встреча между сборными Азербайджана и Белоруссии U-16 состоится 11 мая в том же месте. Начало матча — в 17:00.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Махир Эмрели не смог спасти клуб от поражения
22:33
Азербайджанский футбол

Махир Эмрели не смог спасти клуб от поражения

"Нюрнберг" потерпел поражение от "Кельна" в 33-м туре Второй Бундеслиги
Василий Березуцкий: "Для нас это очень значимая победа"
21:59
Азербайджанский футбол

Василий Березуцкий: "Для нас это очень значимая победа"

Российский специалист поделился мнением о победном матче 34-го тура
Айхан Аббасов: "Я всегда был недоволен судьей Фаридом Гаджиевым"
21:35
Азербайджанский футбол

Айхан Аббасов: "Я всегда был недоволен судьей Фаридом Гаджиевым"

Наставник "Шамахы" доволен завершающимся сезоном
"Сабах" уверенно победил "Шамахы" -ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
20:55
Азербайджанский футбол

"Сабах" уверенно победил "Шамахы" -ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В первый игровой день прошел один матч
Сборная Азербайджана обыграла Белоруссию в товарищеском матче
18:46
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана обыграла Белоруссию в товарищеском матче

Юные азербайджанские футболисты начали сбор с победы над белорусами
На каком месте "Карабах" в рейтинге УЕФА?
17:30
Азербайджанский футбол

На каком месте "Карабах" в рейтинге УЕФА?

В нем находятся семь азербайджанских команд

Самое читаемое

Новый вызов для лидеров: кто и где продолжит карьеру?
8 Мая 13:35
Волейбол

Новый вызов для лидеров: кто и где продолжит карьеру?

Несмотря на то, что сезон во многих чемпионатах официально еще не завершен, первые трансферные переходы уже произошли
Девять азербайджанских клубов получили лицензии на участие в еврокубках - ВИДЕО
8 Мая 16:38
Азербайджанский футбол

Девять азербайджанских клубов получили лицензии на участие в еврокубках - ВИДЕО

Три команды не подали заявки
МЮ практически разбил мечты "Атлетика" о домашнем финале ЛЕ. Но сдаваться раньше времени - не в крови басков
8 Мая 10:41
Мировой футбол

МЮ практически разбил мечты "Атлетика" о домашнем финале ЛЕ. Но сдаваться раньше времени - не в крови басков

Хотя "дьяволы" еще не проигрывали в ЛЕ при Рубене Амориме
Зульфугар Сулейманов: "Я очистил свои имя и фамилию от черного пятна" - ИНТЕРВЬЮ
8 Мая 17:49
Тяжелая атлетика

Зульфугар Сулейманов: "Я очистил свои имя и фамилию от черного пятна" - ИНТЕРВЬЮ

Ветеран тяжелой атлетики оценил свое выступление на чемпионате Европы