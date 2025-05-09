Агиль Набиев: "Верю, что за этой победой последуют новые"

«Это наш первый сбор в 2025 году с этим коллективом. Наши футболисты с начала месяца играли в плей-офф своих лиг, поэтому нам практически не удалось тренироваться в полном составе», — цитирует İdman.biz главного тренера сборной Азербайджана до 16 лет Агиля Набиева.

Он прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче против сверстников из Белоруссии (2:1): «Физическая усталость — это нормально. В таких условиях трудно показать желаемую игру. Но мы рады победе. Верю, что за этой победой последуют новые. Нужно учитывать, что у этих ребят пока мало международного опыта. Чем больше они будут играть в таких матчах, тем лучше будет их игра».

Отметим, что вторая товарищеская встреча между сборными Азербайджана и Белоруссии U-16 состоится 11 мая в том же месте. Начало матча — в 17:00.

İdman.biz