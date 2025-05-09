9 Мая 2025
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"Сабах" против "Шамахы"

Азербайджанский футбол
Новости
9 Мая 2025 09:37
18
"Сабах" против "Шамахы"

Сегодня стартует XXXIV тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что в первый игровой день состоится один матч.

Единственная игра состоится в Баку. "Сабах" примет "Шамахы".

Отметим, что тур завершится 11 мая.

Премьер-лига Мисли

XXXIV тур

9 мая (пятница)

19:00. «Сабах» – «Шамахы»

Судья: Фарид Гаджиев

«Банк Республика Арена»

Место

Команда

И

В

Н

П

М

О

1

Карабах

33

25

5

3

80-19

80

2

Зиря

33

21

4

8

56-26

67

3

Араз-Нахчыван

33

14

13

6

33-26

55

4

Туран Товуз

33

12

13

8

39-37

49

5

Сабах

33

8

17

8

45-44

41

6

Нефтчи

33

8

13

12

34-47

37

7

Шамахы

33

9

9

15

31-41

36

8

Сумгайыт

33

8

6

19

27-50

30

9

Кяпаз

33

7

8

18

27-58

29

10

Сабаил

33

4

10

19

24-51

22

Бомбардиры: Леандро Андраде («Карабах») — 14 голов, Джесси Секидика («Сабах»), Давид Волков («Зиря») — 10 голов.

İdman.biz

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