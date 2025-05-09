Василий Березуцкий: "Для нас это очень значимая победа"

Главный тренер «Сабаха» Василий Березуцкий подвёл итоги матча 34-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана, в котором его команда одержала уверенную победу над «Шамахой» со счётом 3:1, сообщает İdman.biz.

По словам российского специалиста, эта победа особенно важна с точки зрения психологического состояния команды и укрепления уверенности в собственных силах. Он отметил, что его подопечные показали достойную игру, несмотря на одну тактическую ошибку, повлекшую за собой пропущенный мяч.

«Для нас это очень значимая победа, она придаст команде дополнительный эмоциональный импульс», — заявил Березуцкий. — «В целом мы выглядели хорошо, но допустили тактическую недоработку, за которую были наказаны. Несмотря на это, я доволен тем, как мы провели матч».

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