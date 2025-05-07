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В Гяндже перед III Играми СНГ пройдет турнир среди ветеранов футбола

Футбол
Новости
7 Мая 2025 14:10
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В Гяндже перед III Играми СНГ пройдет турнир среди ветеранов футбола

В Гяндже в преддверии III Игр СНГ состоится турнир среди ветеранов футбола.

Как сообщает İdman.biz, об этом Report заявил председатель Союза ветеранов футбола Октай Абдуллаев.

По его словам, турнир пройдет в июне и соберет восемь команд.

"Уже подтверждено участие сборных Беларуси, Грузии и России. Ведутся переговоры о приглашении команды ветеранов Турции. Инициатором турнира выступил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов. В организации мероприятия оказывает поддержку также новое руководство Ассоциации футбольных федераций Азербайджана", - сказал он.

III Игры СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в городах Гянджа, Евлах, Мингячевир, Габала, Шеки, Гёйгёль и Ханкенди.

İdman.biz

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