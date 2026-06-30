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Стала известна зарплата Левандовски в MLS

Мировой футбол
Новости
30 Июня 2026 09:31
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Стала известна зарплата Левандовски в MLS

Стали известны финансовые условия контракта Роберта Левандовски с "Чикаго Файр".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на SportInteria, польский нападающий будет зарабатывать около 20 миллионов долларов за сезон по двухлетнему соглашению.

Отмечается, что с учетом бонусов и доходов от рекламных кампаний Левандовски станет вторым самым высокооплачиваемым футболистом MLS, уступая только лидеру "Интер Майами" Лионелю Месси.

Напомним, ранее "Чикаго Файр" официально объявил о подписании контракта с польским форвардом, который покинул "Барселону" после истечения срока соглашения.

В минувшем сезоне Левандовски провел 46 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи.

İdman.Biz
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