Стала известна зарплата Левандовски в MLS

Стали известны финансовые условия контракта Роберта Левандовски с "Чикаго Файр".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на SportInteria, польский нападающий будет зарабатывать около 20 миллионов долларов за сезон по двухлетнему соглашению.

Отмечается, что с учетом бонусов и доходов от рекламных кампаний Левандовски станет вторым самым высокооплачиваемым футболистом MLS, уступая только лидеру "Интер Майами" Лионелю Месси.

Напомним, ранее "Чикаго Файр" официально объявил о подписании контракта с польским форвардом, который покинул "Барселону" после истечения срока соглашения.

В минувшем сезоне Левандовски провел 46 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи.