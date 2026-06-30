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Левандовски официально перешел в клуб MLS

Мировой футбол
Новости
30 Июня 2026 00:25
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Левандовски официально перешел в клуб MLS

Американский клуб "Чикаго Файр" официально объявил о переходе бывшего нападающего "Барселоны" Роберта Левандовски.

Как сообщает İdman.Biz, о трансфере польского форварда пресс-служба клуба сообщила в социальной сети X.

"Мы подписали мировую футбольную икону и лучшего бомбардира в истории сборной Польши Роберта Левандовски", - говорится в заявлении клуба.

Левандовски выступал за "Барселону" с лета 2022 года. В сезоне-2025/26 он провел 46 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с каталонским клубом истек 30 июня 2026 года.

На данный момент "Чикаго Файр" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции MLS.

İdman.Biz
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