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"Ювентус" намерен выкупить нападающего у "ПСЖ"

Мировой футбол
Новости
29 Июня 2026 22:32
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"Ювентус" намерен выкупить нападающего у "ПСЖ"

Генеральный директор "Ювентуса" Джованни Карневали подтвердил, что туринский клуб ведет переговоры с "ПСЖ" о переходе нападающего Рандаля Коло-Муани.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, функционер рассказал о ходе переговорного процесса.

"Мы ведем переговоры с "ПСЖ" по Рандалю Коло-Муани, возобновив прямые контакты с французским клубом. Заключать такие сделки всегда непросто, но мы работаем над этим", – заявил Карневали.

Напомним, Коло-Муани уже выступал за "Ювентус" на правах аренды во второй части сезона-2024/25. Прошлый сезон французский форвард провел в аренде в "Тоттенхэме".

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего нападающего составляет 20 миллионов евро.

İdman.Biz
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