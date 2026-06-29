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Кейн отказался от перехода в "Барселону"

Мировой футбол
Новости
29 Июня 2026 21:59
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Кейн отказался от перехода в "Барселону"

Нападающий "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн не перейдет в "Барселону" в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Решада Рахмана, каталонскому клубу дали понять, что английского форварда полностью устраивает положение в "Баварии".

По информации источника, Кейн, скорее всего, в ближайшее время продлит контракт с мюнхенским клубом.

Напомним, английский нападающий выступает за "Баварию" с лета 2023 года. Его действующее соглашение с немецким клубом рассчитано до 2027 года.

В сезоне-2025/26 Кейн провел 51 матч во всех турнирах, забил 61 мяч и отдал семь результативных передач.

İdman.Biz
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