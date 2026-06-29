Энцо Мареска возглавил "Манчестер Сити"

Футбольный клуб "Манчестер Сити" согласовал контракт с Энцо Мареской.

Как сообщает İdman.Biz, итальянский специалист возглавит команду на условиях трехлетнего соглашения.

Последним местом работы 46-летнего тренера был "Челси". Мареска возглавлял лондонский клуб с июля 2024 года по январь 2026 года.

За этот период он выиграл с "Челси" Лигу конференций УЕФА и клубный чемпионат мира.

В сезоне-2023/2024 Мареска работал с "Лестером". До этого итальянец входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", а также возглавлял молодежную команду "горожан" в сезоне-2020/2021.