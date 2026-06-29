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"Челси" получит около 20 млн евро за уход Марески в "Манчестер Сити"

Мировой футбол
Новости
29 Июня 2026 19:33
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"Челси" получит около 20 млн евро за уход Марески в "Манчестер Сити"

"Челси" получит компенсацию в размере около 20 миллионов евро после назначения Энцо Марески главным тренером "Манчестер Сити".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, компенсация составит 17 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно двадцати миллионам евро.

Ранее "Челси" официально сообщил о достижении конфиденциального соглашения с "Манчестер Сити" и Мареской, предусматривающего выплату компенсации за досрочное расторжение контракта, который был прекращен в январе 2026 года.

Напомним, "Манчестер Сити" объявил о подписании контракта с Энцо Мареской до 2029 года. На посту главного тренера он сменил Хосепа Гвардиолу.

По итогам сезона-2025/26 "Манчестер Сити" занял второе место в английской Премьер-лиге, тогда как "Челси" финишировал десятым.

İdman.Biz
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