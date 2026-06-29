Холанд отказался от "Реала" из-за Мбаппе и Винисиуса

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд не рассматривает возможность перехода в мадридский "Реал".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Nacional, форвард готов задуматься о смене клуба после ухода Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити". Однако переезд в столицу Испании не входит в его планы, пока за "сливочных" выступают Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор.

По информации источника, Холанд не хочет делить раздевалку с двумя главными звездами мадридского клуба, поэтому исключает вариант с переходом в "Реал" при нынешнем составе команды.

Также отмечается, что в контракте 25-летнего норвежца с английским клубом прописана сумма отступных в размере 175 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Холанд провел 52 матча во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 9 результативных передач.