"Манчестер Юнайтед" может отказаться от трансфера Осимхена

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может не осуществить трансфер нападающего "Галатасарая" Виктора Осимхена.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Manchester Evening News, переход нигерийского форварда в английский клуб при нынешних условиях не выглядит реалистичным.

По информации журналиста Тайрона Маршалла, "Манчестер Юнайтед" хочет усилить линию атаки, однако сделка по Осимхену считается сложной.

Главными препятствиями для возможного трансфера называются высокая стоимость футболиста и его зарплата в Турции.

При этом отмечается, что "Манчестер Юнайтед" сохраняет Осимхена в списке трансферных целей, но продвижение переговоров при нынешних условиях выглядит затруднительным.

Напомним, после перехода в "Галатасарай" Осимхен провел 74 матча во всех турнирах, забил 59 голов и сделал 16 результативных передач.