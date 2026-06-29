"ПСЖ" подписал контракт с итальянским голкипером - Романо

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" подписал контракт с итальянским голкипером Алессандро Лонгони.

Как передает İdman.Biz, об этом на своей странице в соцсети X написал журналист Фабрицио Романо.

18-летний игрок перешел в "ПСЖ" на правах свободного агента. Он является воспитанником "Милана" и выступал за юношескую команду клуба. Романо отмечает, что Лонгони станет третьим голкипером парижан. Ренато Марин, выполнявший эту роль в прошлом сезоне, будет отдан в аренду в один из португальских клубов.