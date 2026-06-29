Ян Диоманде выбрал "ПСЖ" вместо "Ливерпуля"

19-летний футболист "РБ Лейпциг" и сборной Кот-д’Ивуара Ян Диоманде определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры на случай своего ухода из немецкого клуба в летнее трансферное окно. Футболист сделал выбор в пользу "ПСЖ", сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic.

Ивуарийский игрок верит в проект парижского клуба, возглавляемый президентом Нассером Аль-Хелаифи и советником по футболу Луишем Кампушем, а также хочет выступать под руководством главного тренера Луиса Энрике.

Диоманде рассматривает переход в стан чемпионов Франции как лучшую возможность регулярно бороться за трофеи и в будущем претендовать на получение "Золотого мяча". Ранее сообщалось, что английский "Ливерпуль" предпринял попытки заполучить игрока.