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"Реал" не стал возвращать своего полузащитника из Италии

Мировой футбол
Новости
30 Июня 2026 05:32
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"Реал" не стал возвращать своего полузащитника из Италии

Мадридский "Реал" официально подтвердил, что полузащитник Нико Пас продолжит выступать за итальянский "Комо" в сезоне-2026/27.

Как сообщает İdman.Biz, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте испанского клуба.

"Реал", "Комо" и Нико Пас достигли соглашения, согласно которому игрок останется в итальянском клубе на сезон-2026/2027. Это соглашение, заключенное по просьбе самого футболиста, также предусматривает, что "Реал" сохраняет за собой одностороннее право обратного выкупа игрока перед сезоном-2027/2028", - говорится в заявлении.

Нико Пас перешел в "Комо" летом 2024 года из системы мадридского клуба. За это время он провел 75 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 17 результативных передач.

İdman.Biz
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