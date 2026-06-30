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"Борнмут" отказался продавать полузащитника "Арсеналу"

Мировой футбол
Новости
30 Июня 2026 10:02
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"Борнмут" отказался продавать полузащитника "Арсеналу"

"Борнмут" не намерен расставаться с полузащитником Алексом Скоттом, несмотря на интерес со стороны "Арсенала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, лондонский клуб уже обращался по поводу возможного трансфера 22-летнего футболиста, однако получил отказ.

По информации источника, руководство "Борнмута" заняло жесткую позицию и рассчитывает сохранить одного из лидеров команды. Более того, клуб намерен предложить Скотту новый контракт, хотя его действующее соглашение рассчитано еще на два года.

Отмечается, что интерес к английскому полузащитнику проявляют и другие клубы Премьер-лиги - "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси".

Скотт входил в расширенный состав сборной Англии на чемпионат мира-2026, однако на поле так и не появился.

İdman.Biz
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