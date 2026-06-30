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ФИА сообщила о рекордной прибыли за последнее десятилетие

Мировой футбол
Новости
30 Июня 2026 06:11
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ФИА сообщила о рекордной прибыли за последнее десятилетие

Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила о лучших финансовых результатах за последние десять лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу организации, по итогам 2025 финансового года операционная прибыль ФИА составила 6,7 миллиона евро, что на 43% больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Для сравнения, в 2021 году федерация зафиксировала операционный убыток в размере 24 миллионов евро.

Операционная выручка достигла 191,7 миллиона евро, увеличившись на 75% по сравнению с показателем 2021 финансового года.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем заявил, что организация продолжает курс на финансовую устойчивость и прозрачность.

"Сегодня я горжусь тем, что мы достигли лучшего операционного результата ФИА за последние десять лет. Улучшение управления, прозрачности и финансового здоровья организации было одним из главных пунктов моей программы, и нам удалось превратить ФИА в более устойчивую и профессиональную федерацию", - подчеркнул глава организации.

По словам бен Сулайема, ФИА продолжит работать над долгосрочным развитием автоспорта и созданием дополнительной ценности для национальных федераций, чемпионатов и партнеров.

İdman.Biz
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