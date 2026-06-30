Будущее лидера "Баварии" определится после ЧМ-2026

Вингер "Баварии" Майкл Олисе после завершения чемпионата мира-2026 проведет переговоры с руководством мюнхенского клуба о своем будущем.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, футболист и его представители намерены обсудить с клубом дальнейшие планы и проанализировать сложившуюся ситуацию.

По информации источника, в "Баварии" готовы рассмотреть различные варианты развития событий. При этом в клубе понимают, что действующий контракт уже не соответствует нынешнему статусу Олисе, который после впечатляющего прогресса вошел в число главных звезд мирового футбола.

Отмечается, что интерес к 24-летнему французу проявляют сразу несколько европейских топ-клубов. В их числе - мадридский "Реал", "ПСЖ", а также представители английской Премьер-лиги. Однако дальнейшие шаги по возможному трансферу будут зависеть от итогов переговоров игрока с "Баварией".

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Майкла Олисе составляет 150 миллионов евро.