Состоится отчетная конференция АФФА - ФОТО

Сегодня состоится отчетная конференция АФФА.
Как сообщает İdman.biz, мероприятие пройдет в отеле Baku Marriott Hotel Boulevard.
Конференцию, которая начнется в 10:00, объявит открытой президент АФФА Ровшан Наджаф.
После выступления Ровшана Наджафа будет заслушан отчет о деятельности Исполнительного комитета, представленный президентом организации.
Затем последуют финансовые отчеты и отчет независимого аудитора, презентация Стратегии развития АФФА, выступление председателя Комитета судей Франка де Блекере.
В конце конференции будут рассмотрены другие вопросы.
İdman.biz