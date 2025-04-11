Состоится отчетная конференция АФФА - ФОТО

Сегодня состоится отчетная конференция АФФА.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие пройдет в отеле Baku Marriott Hotel Boulevard.

Конференцию, которая начнется в 10:00, объявит открытой президент АФФА Ровшан Наджаф.

После выступления Ровшана Наджафа будет заслушан отчет о деятельности Исполнительного комитета, представленный президентом организации.

Затем последуют финансовые отчеты и отчет независимого аудитора, презентация Стратегии развития АФФА, выступление председателя Комитета судей Франка де Блекере.

В конце конференции будут рассмотрены другие вопросы.

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