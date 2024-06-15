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Месси едет на Кубок Америки - СОСТАВ

Футбол
Новости
15 Июня 2024 19:33
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Месси едет на Кубок Америки - СОСТАВ

Объявлен состав Аргентины на Кубок Америки.

Как сообщает İdman.biz, главный тренер Лионель Скалони определил 24 игрока, которым он будет доверять в турнире.

В составе "Альбиселесты" также выступят Лионель Месси и Анхель Ди Мария.

Вратари: Франко Армани ("Ривер Плейт"), Вальтер Бенитес ("ПСВ", Нидерланды), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Англия);

Защитники: Неуэн Перес ("Удинезе", Италия), Николас Тальяфико ("Лион", Франция), Науэль Молина ("Атлетико", Испания), Герман Пезела ("Бетис", Испания), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм", Англия), Николас Отаменди ("Бенфика", Португалия), Николя Валентини ("Бока Хуниорс"), Валентин Барко ("Брайтон", Англия);

Полузащитники: Леандро Паредес ("Рома", Италия), Родриго Де Поль ("Атлетико", Испания), Энцо Фернандес ("Челси", Англия), Факундо Буонанотте ("Брайтон", Англия), Джованни Ло Селсо ("Тоттенхэм"), Англия), Гвидо Родригес ("Бетис", Испания), Алекс Мак Аллистер ("Ливерпуль", Англия), Валентин Карбони ("Монца", Италия).

Нападающие: Хулиан Альварес ("Манчестер Сити", Англия), Анхель Ди Мария ("Бенфика", Португалия), Николас Гонсалес ("Фиорентина", Италия), Алехандро Гарначо ("Манчестер Юнайтед", Англия), Лаутаро Мартинес ("Интер", Италия).

Отметим, что Кубок Америки пройдет в США с 20 июня по 14 июля.

İdman.biz

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