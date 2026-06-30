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Монахини бурно отпраздновали победный гол Бразилии на ЧМ-2026 - ВИДЕО

Футбол
Новости
30 Июня 2026 14:36
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Монахини бурно отпраздновали победный гол Бразилии на ЧМ-2026 - ВИДЕО

Матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Японии вызвал яркие эмоции не только у болельщиков на стадионе, но и у монахинь монастыря Святой Марии в Бразилии.

Как сообщает İdman.Biz, служительницы монастыря в прямом эфире наблюдали за встречей и не смогли сдержать радости после победного гола нападающего Габриэла Мартинелли.

Искренняя реакция монахинь на мяч, забитый в концовке встречи, быстро распространилась в социальных сетях и привлекла внимание пользователей по всему миру.

Напомним, в матче 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Бразилии обыграла Японию со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала. На следующей стадии турнира пятикратные чемпионы мира встретятся с победителем пары Кот-д'Ивуар - Норвегия, а японская команда завершила выступление на турнире.

İdman.Biz
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