Монахини бурно отпраздновали победный гол Бразилии на ЧМ-2026 - ВИДЕО

Матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Японии вызвал яркие эмоции не только у болельщиков на стадионе, но и у монахинь монастыря Святой Марии в Бразилии.

Как сообщает İdman.Biz, служительницы монастыря в прямом эфире наблюдали за встречей и не смогли сдержать радости после победного гола нападающего Габриэла Мартинелли.

Искренняя реакция монахинь на мяч, забитый в концовке встречи, быстро распространилась в социальных сетях и привлекла внимание пользователей по всему миру.

Напомним, в матче 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Бразилии обыграла Японию со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала. На следующей стадии турнира пятикратные чемпионы мира встретятся с победителем пары Кот-д'Ивуар - Норвегия, а японская команда завершила выступление на турнире.