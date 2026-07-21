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Джон Дуран продолжит карьеру в "Бенфике"

Футбол
Новости
21 Июля 2026 00:54
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Джон Дуран продолжит карьеру в "Бенфике"

Нападающий Джон Дуран перешел из "Аль-Насра" в "Бенфику" на правах аренды.

Как сообщает İdman.Biz, португальский клуб арендовал 22-летнего колумбийца до конца сезона-2026/27, получив право выкупа игрока за 30 миллионов евро.

"Желаем Джону Дурану удачи на новом этапе его карьеры", - говорится в сообщении пресс-службы "Аль-Насра" в социальных сетях.

Вторую половину сезона-2025/26 форвард провел в "Зените". В составе петербургского клуба он сыграл шесть матчей в Российской премьер-лиге и забил один мяч.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Дурана составляет 15 миллионов евро. Ранее он также выступал за "Астон Виллу" и "Фенербахче".

İdman.Biz
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