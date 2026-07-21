"Аль-Хиляль" нацелился на защитника "Интера"

Защитник "Интера" Алессандро Бастони может покинуть миланский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио, интерес к футболисту проявляет саудовский "Аль-Хиляль".

По информации источника, главный тренер клуба Симоне Индзаги, ранее работавший с Бастони в "Интере", хотел бы видеть итальянского защитника в своей команде. При этом официального предложения миланскому клубу пока не поступало.

Отмечается, что для оформления трансфера "Аль-Хилялю" сначала необходимо освободить место в заявке, расставшись с одним из иностранных футболистов.

Ранее сообщалось, что интерес к Бастони также проявляли "Барселона" и "Реал Мадрид".