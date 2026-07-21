Стало известно состояние Мусы Гурбанлы - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Стало известно состояние травмированного футболиста "Карабаха" Мусы Гурбанлы.

Как сообщили İdman.Biz в агдамском клубе, 24-летний нападающий два дня назад приступил к индивидуальным тренировкам.

"Ожидается, что в ближайшие дни он присоединится к коллективным тренировкам команды", - говорится в комментарии.

Отметим, что "Карабах" 23 июля примет ЦСКА (София) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Встреча на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется в 20:00.

Ответный матч состоится через неделю в Софии.

В первом квалификационном раунде агдамский клуб дважды победил исландский "Вестри" со счетом 3:0 и вышел в следующий этап.