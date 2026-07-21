Бразильский легионер продлил контракт с "Араз-Нахчываном"

Футбольный клуб "Араз-Нахчыван" продлил контракт с бразильским защитником Бруно Франко.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, новое соглашение с фланговым защитником рассчитано еще на один год.

Франко выступал за "Араз-Нахчыван" и в сезоне-2025/26.

Ранее клуб также заключил новые контракты с Тарланом Ахмедли, Омаром Булудовым, Славиком Алхасовым, Ибрагимом Пириевым, Ульви Искендеровым, Рашадом Гасановым, Альберто Гарсией Фернандесом, Алехандро Эррерой, Ровланом Мурадовым, Иссуфом Паро, Артуром Аугусто да Силвой, Марой Мохамедом, Абдаллой Суди, Мустафой Ахмедзаде и Лукой Думанчичем.