21 Июля 2026
RU

Футболист сборной Болгарии: "ЦСКА нужны матчи с такими соперниками, как "Карабах"

Азербайджанский футбол
Новости
21 Июля 2026 12:39
42
Футболист сборной Болгарии: "ЦСКА нужны матчи с такими соперниками, как "Карабах"

Футболист сборной Болгарии Здравко Димитров поделился ожиданиями от матчей между "Карабахом" и ЦСКА (София) во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.

""Карабах" - очень большой и сильный клуб. За этим противостоянием будет интересно наблюдать. Но я надеюсь, что ЦСКА сумеет пройти "Карабах", поскольку болгарскому футболу нужны такие матчи и соперники такого уровня. Сейчас могу сказать, что наш представитель находится в хорошем состоянии. Надеюсь, в двух встречах с "Карабахом" команда сможет добиться необходимого результата", - цитирует Димитрова АЗЕРТАДЖ.

27-летний футболист также отметил успешные выступления агдамского клуба в еврокубках.

"За последние десять лет они показали, что являются клубом, который заявил о себе в Европе. Думаю, с каждым годом "Карабах" становится еще сильнее", - добавил он.

Димитров провел 11 матчей за сборную Болгарии. В настоящее время он выступает за турецкий клуб "Мардин 1969".

Матчи между "Карабахом" и ЦСКА состоятся 23 и 30 июля.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

ЛЧ: "Сабах" минимально обыграла "КуПС" в первом матче второго квалификационного раунда - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
21:59
Азербайджанский футбол

ЛЧ: "Сабах" минимально обыграла "КуПС" в первом матче второго квалификационного раунда - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

Ответный матч состоится через неделю

"Карван-Евлах" усилился двумя полузащитниками - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
21:44
Азербайджанский футбол

"Карван-Евлах" усилился двумя полузащитниками - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Оба футболиста подписали контракты, рассчитанные до завершения сезона

От Поццо до де ла Фуэнте: топ-10 величайших тренеров сборных в истории футбола – РЕЙТИНГ İDMAN.BİZ
17:56
Азербайджанский футбол

От Поццо до де ла Фуэнте: топ-10 величайших тренеров сборных в истории футбола – РЕЙТИНГ İDMAN.BİZ

Победы на чемпионатах мира, большие трофеи, тактические революции и звезды, раскрывшиеся под их руководством
"Зиря" подписал африканского нападающего
17:47
Азербайджанский футбол

"Зиря" подписал африканского нападающего

Луэ Байере Жуниор заключил двухлетний контракт

Liv Bona Dea Arena приводят в соответствие с международными стандартами - ФОТО
17:17
Азербайджанский футбол

Liv Bona Dea Arena приводят в соответствие с международными стандартами - ФОТО

На стадионе продолжается обновление газона

Эрвинс Перконс вошел в тренерский штаб "Имишли"
17:02
Азербайджанский футбол

Эрвинс Перконс вошел в тренерский штаб "Имишли"

Латвийский специалист назначен помощником главного тренера

Юрий Вернидуб: "Хочу, чтобы в год 90-летия "Нефтчи" стал чемпионом"
16:17
Азербайджанский футбол

Юрий Вернидуб: "Хочу, чтобы в год 90-летия "Нефтчи" стал чемпионом"

Главный тренер "Нефтчи" обозначил задачи команды в еврокубках и чемпионате

Самое читаемое

Рамос вынес Кубок мира перед Ямалем, которого когда-то вывел на поле за руку - ВИДЕО
20 Июля 12:11
ЧМ-2026

Рамос вынес Кубок мира перед Ямалем, которого когда-то вывел на поле за руку - ВИДЕО

Кадры с участием двух поколений испанского футбола получили символическое продолжение

После ЧМ-2026 определился новый фаворит "Золотого мяча" - ТОП-5
20 Июля 10:17
ЧМ-2026

После ЧМ-2026 определился новый фаворит "Золотого мяча" - ТОП-5

Три представителя финала вошли в первую пятерку неофициального рейтинга

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ
19 Июля 15:02
ЧМ-2026

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Месси против Ямаля, ученик против учителя и шанс на историческую защиту титула
Драка после финала ЧМ-2026: Месси остался в стороне - ВИДЕО
20 Июля 10:02
ЧМ-2026

Драка после финала ЧМ-2026: Месси остался в стороне - ВИДЕО

Капитан сборной Аргентины не вмешивался в потасовку с участием Паредеса и Гави