Футболист сборной Болгарии: "ЦСКА нужны матчи с такими соперниками, как "Карабах"

Футболист сборной Болгарии Здравко Димитров поделился ожиданиями от матчей между "Карабахом" и ЦСКА (София) во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.

""Карабах" - очень большой и сильный клуб. За этим противостоянием будет интересно наблюдать. Но я надеюсь, что ЦСКА сумеет пройти "Карабах", поскольку болгарскому футболу нужны такие матчи и соперники такого уровня. Сейчас могу сказать, что наш представитель находится в хорошем состоянии. Надеюсь, в двух встречах с "Карабахом" команда сможет добиться необходимого результата", - цитирует Димитрова АЗЕРТАДЖ.

27-летний футболист также отметил успешные выступления агдамского клуба в еврокубках.

"За последние десять лет они показали, что являются клубом, который заявил о себе в Европе. Думаю, с каждым годом "Карабах" становится еще сильнее", - добавил он.

Димитров провел 11 матчей за сборную Болгарии. В настоящее время он выступает за турецкий клуб "Мардин 1969".

Матчи между "Карабахом" и ЦСКА состоятся 23 и 30 июля.