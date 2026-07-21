"Фиорентина" подписала полузащитника сборной Кот-д'Ивуара

Итальянская "Фиорентина" усилила состав полузащитником сборной Кот-д'Ивуара Кристом Инао Улаи.

Как сообщает İdman.Biz, о трансфере 20-летнего футболиста объявила пресс-служба клуба из Флоренции.

Улаи перешел в "Фиорентину" из турецкого "Трабзонспора".

"Я очень счастлив присоединиться к этому легендарному итальянскому клубу. Для меня большая честь выступать за "Фиорентину". Переход в команду такого уровня подтверждает, что я продолжаю расти как футболист. Это награда за всю работу, которую я проделал за эти годы", - приводит слова игрока официальный сайт клуба.

По информации СМИ, "Фиорентина" заплатила за трансфер полузащитника 26 миллионов евро. Год назад Улаи перешел в "Трабзонспор" из французской "Бастии" за 9,6 миллиона евро.