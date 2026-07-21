"Монако" вновь отказал "ПСЖ" в трансфере Аклиуша

"Монако" отклонил третье предложение "ПСЖ" по трансферу полузащитника Магнеса Аклиуша.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Onze Mondial, клуб из княжества оценивает футболиста в 50 миллионов евро. При этом сумма третьего предложения парижан пока не раскрывается.

Несмотря на очередной отказ, стороны, по данным источника, приблизились к достижению соглашения. Сам Аклиуш уже согласовал личные условия с "ПСЖ" и хочет продолжить карьеру в составе действующего чемпиона Франции.

Магнес Аклиуш является воспитанником академии "Монако". За основную команду он выступает с лета 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 43 матча, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.