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Глава КОНМЕБОЛ хочет видеть 64 сборные на ЧМ-2030

Футбол
Новости
21 Июля 2026 02:06
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Глава КОНМЕБОЛ хочет видеть 64 сборные на ЧМ-2030

Президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес выразил надежду, что в чемпионате мира 2030 года примут участие 64 сборные, сообщает İdman.Biz.

"Следующий турнир пройдет у нас дома! Чемпионат мира 2030 года состоится в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Это прекрасная возможность отметить 100-летие мирового первенства, проведя турнир с участием 64 команд", - написал Домингес на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что чемпионат мира 2030 года впервые в истории пройдет сразу в шести странах. В честь 100-летнего юбилея турнира стартовые матчи состоятся в Аргентине, Уругвае и Парагвае, а основная часть соревнований пройдет в Испании, Португалии и Марокко.

Напомним, что на чемпионате мира 2026 года впервые выступили 48 национальных команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.

İdman.Biz
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