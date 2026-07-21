Аргентина рассчитывает сохранить Месси до ЧМ-2030

Лионель Месси пока не принял решение о завершении карьеры в сборной Аргентины.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Doble Amarilla, 39-летний футболист может принять участие в Финалиссиме, Кубке Америки 2028 года, а также в отборочном турнире чемпионата мира 2030 года.

По информации источника, Аргентинская футбольная ассоциация уже прорабатывает план, рассчитывая сохранить Месси в составе национальной команды на ближайшие крупные турниры. При этом руководство федерации намерено предоставить капитану достаточно времени, чтобы он спокойно принял решение после завершения чемпионата мира 2026 года.

Напомним, в финале ЧМ-2026 сборная Аргентины уступила Испании со счетом 0:1.