"Бавария" продлила контракт с Конрадом Лаймером

"Бавария" объявила о продлении контракта с полузащитником сборной Австрии Конрадом Лаймером.

Как сообщает İdman.Biz, новое соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до лета 2029 года.

Лаймер выступает за "Баварию" с 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 47 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал 13 результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 32 миллиона евро.

Конрад Лаймер является воспитанником "Ред Булл Зальцбург", после чего выступал за "РБ Лейпциг".