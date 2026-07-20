Морган Роджерс подписал контракт с "Челси"

Полузащитник "Астон Виллы" Морган Роджерс стал игроком "Челси".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, футболист уже подписал с лондонским клубом шестилетний контракт. Соглашение также предусматривает опцию продления еще на один сезон.

По информации источника, "синие" выплатят "Астон Вилле" фиксированную сумму в размере 117 миллионов фунтов стерлингов (137 миллионов евро) без учета бонусов.

В минувшем сезоне Роджерс провел за "Астон Виллу" 55 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 90 миллионов евро.