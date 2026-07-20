Завершился турнир по мини-футболу, посвященный памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева, организованный Агентством по развитию экономических зон (İZİA) при поддержке Федерации мини-футбола Азербайджана и компании Fire League.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на İZİA, турнир стартовал 16 мая с участием команд десяти предприятий-резидентов Сумгаыйтского промышленного парка, находящегося под управлением агентства. После двух месяцев соревнований состоялись финальные матчи и церемония награждения.

В матче за третье место встретились команды STP и "Азертехнолайн". Основное время завершилось вничью - 2:2, а победитель определился в серии пенальти. Точнее оказались футболисты "Азертехнолайн", ставшие бронзовыми призерами турнира.

В финале столкнулись Assan STP Panel и "Азерфлоат". В напряженном и зрелищном поединке победу со счетом 5:7 одержала команда "Азерфлоат".

После финального матча состоялась церемония награждения, на которой заместитель председателя правления İZİA Агиль Азизов поздравил победителей и всех участников соревнований. Он подчеркнул, что подобные турниры играют важную роль в укреплении командного духа, развитии сотрудничества между коллективами и популяризации здорового образа жизни.

Победителям были вручены кубок, медали и дипломы, а лучшим участникам - индивидуальные награды. Лучшим вратарем турнира признан Азер Мирзаев (Assan STP Panel), лучшим игроком - Ниджат Мамедов ("Азерфлоат"), а лучшим бомбардиром - Кянан Абдуррахимов ("Азертехнолайн").