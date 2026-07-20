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"Барселона" поднялась на четвертое место по числу чемпионов мира в составе клуба

Футбол
Новости
20 Июля 2026 22:12
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"Барселона" поднялась на четвертое место по числу чемпионов мира в составе клуба

После победы сборной Испании над Аргентиной (1:0) в финале чемпионата мира по футболу 2026 года "Барселона" поднялась на четвертое место в рейтинге клубов, воспитавших наибольшее количество чемпионов мира.

Как сообщает İdman.Biz, чемпионами мира 2026 года стали сразу восемь футболистов "Барселоны": вратарь Жоан Гарсия, защитники Эрик Гарсия и Пау Кубарси, полузащитники Педри, Гави и Дани Ольмо, а также нападающие Ламин Ямаль и Ферран Торрес.

Таким образом, общее число игроков "Барселоны", выигрывавших чемпионат мира, достигло 20.

Топ-10 клубов по количеству чемпионов мира в истории:

  • "Ювентус" - 28 игроков;
  • "Бавария" - 23;
  • "Интер" - 22;
  • "Барселона" - 20;
  • "Рома" - 18;
  • "Пеньяроль" - 15;
  • "Сантос" - 15;
  • "Реал" (Мадрид) - 13;
  • "Насьональ" - 12;
  • "Сан-Паулу" - 12.
İdman.Biz
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