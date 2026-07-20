"Барселона" поднялась на четвертое место по числу чемпионов мира в составе клуба

После победы сборной Испании над Аргентиной (1:0) в финале чемпионата мира по футболу 2026 года "Барселона" поднялась на четвертое место в рейтинге клубов, воспитавших наибольшее количество чемпионов мира.
Как сообщает İdman.Biz, чемпионами мира 2026 года стали сразу восемь футболистов "Барселоны": вратарь Жоан Гарсия, защитники Эрик Гарсия и Пау Кубарси, полузащитники Педри, Гави и Дани Ольмо, а также нападающие Ламин Ямаль и Ферран Торрес.
Таким образом, общее число игроков "Барселоны", выигрывавших чемпионат мира, достигло 20.
Топ-10 клубов по количеству чемпионов мира в истории:
- "Ювентус" - 28 игроков;
- "Бавария" - 23;
- "Интер" - 22;
- "Барселона" - 20;
- "Рома" - 18;
- "Пеньяроль" - 15;
- "Сантос" - 15;
- "Реал" (Мадрид) - 13;
- "Насьональ" - 12;
- "Сан-Паулу" - 12.