"Барселона" поднялась на четвертое место по числу чемпионов мира в составе клуба

После победы сборной Испании над Аргентиной (1:0) в финале чемпионата мира по футболу 2026 года "Барселона" поднялась на четвертое место в рейтинге клубов, воспитавших наибольшее количество чемпионов мира.

Как сообщает İdman.Biz, чемпионами мира 2026 года стали сразу восемь футболистов "Барселоны": вратарь Жоан Гарсия, защитники Эрик Гарсия и Пау Кубарси, полузащитники Педри, Гави и Дани Ольмо, а также нападающие Ламин Ямаль и Ферран Торрес.

Таким образом, общее число игроков "Барселоны", выигрывавших чемпионат мира, достигло 20.

Топ-10 клубов по количеству чемпионов мира в истории: