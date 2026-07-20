Руди Гарсия покинет сборную Бельгии в конце июля

Руди Гарсия покинет пост главного тренера сборной Бельгии уже в этом месяце.

Как сообщает İdman.Biz, на официальном сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) говорится, что организация не будут продлевать контракт с главным тренером национальной команды, срок действия которого истекает 31 июля 2026 года.

Руди Гарсия возглавил сборную Бельгии 1 февраля 2025 года, сменив на этом посту Доменико Тедеско. Под его руководством команда сохранила место в Лиге А Лиги наций УЕФА и завоевала путевку на чемпионат мира 2026 года.

На мировом первенстве бельгийцы дошли до четвертьфинала, где уступили действующему чемпиону - сборной Испании.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.