"Фенербахче" проявляет интерес к нападающему сборной Англии

"Фенербахче" заинтересован в приобретении нападающего "Астон Виллы" и сборной Англии Олли Уоткинса, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports.

На данный момент клубы еще не вступали в переговоры по поводу возможного трансфера. Интерес к футболисту также проявляют клубы английской Премьер-лиги.

В минувшем сезоне Олли Уоткинс провел 55 матчей, забил 21 гол и отдал пять результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.

Нападающий выступает за "Астон Виллу" с 2020 года. Вместе с клубом он выиграл Лигу Европы УЕФА, а в составе сборной Англии завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2026 года.