Луческу: "Я потерял сознание из-за нервов"

30 Марта 2026 12:44
Луческу: "Я потерял сознание из-за нервов"

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу прокомментировал свое состояние после срочной госпитализации накануне тренировки команды.

Как сообщает İdman.Biz, 80-летний специалист заявил, что потерял сознание из-за сильных эмоций и нервного напряжения во время анализа матча против сборной Турции.

По его словам, в тот момент он испытывал трудности с дыханием.

Луческу отметил, что похожий случай уже происходил с ним в период работы в итальянском футбольном клубе "Брешиа", а также в конце прошлого года. В ближайшие дни он планирует пройти дополнительные медицинские обследования.

Напомним, что сборная Румынии 26 марта в Стамбуле уступила Турции со счетом 0:1 и завершила выступление в плей-офф европейской зоны чемпионата мира 2026 года.

31 марта команда проведет товарищеский матч со Словакией, однако Луческу в этой встрече участвовать не будет.

Опытный специалист возглавляет сборную Румынии с августа 2024 года. В своей карьере он также работал в клубах "Интер", "Милан", "Галатасарай", "Бешикташ", "Шахтер Донецк" и "Динамо Киев".

