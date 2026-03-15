АФИША футбольных матчей на сегодня

Сегодня футбольных болельщиков ждут матчи как в Мисли Премьер-лиге Азербайджана, так и в ведущих чемпионатах Европы.
Как сообщает İdman.Biz, 15 марта на футбольных полях состоится ряд интересных противостояний, в которых команды будут бороться за важные очки в турнирных таблицах.
Азербайджан. Премьер-лига
15:00 "Кяпаз" - "Туран Товуз"
18:00 "Габала" - "Нефтчи"
Турция. Суперлига
17:00 "Касымпаша" - "Эюпспор"
21:00 "Генчлербирлиги" - "Бешикташ"
21:00 "Самсунспор" - "Кайсериспор"
Англия. Премьер-лига
18:00 "Кристал Пэлас" - "Лидс Юнайтед"
18:00 "Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла"
18:00 "Ноттингем Форест" - "Фулхэм"
20:30 "Ливерпуль" - "Тоттенхэм"
Испания. Ла Лига
17:00 "Мальорка" - "Эспаньол"
19:15 "Барселона" - "Севилья"
21:30 "Бетис" - "Сельта"
23:59 "Реал Сосьедад" - "Осасуна"
Италия. Серия А
15:30 "Верона" - "Дженоа"
18:00 "Пиза" - "Кальяри"
18:00 "Сассуоло" - "Болонья"
21:00 "Комо" - "Рома"
23:45 "Лацио" - "Милан"
Германия. Бундеслига
18:30 "Вердер" - "Майнц"
20:30 "Фрайбург" - "Унион"
Франция. Лига 1
18:00 "Страсбур" - "Париж"
20:15 "Мец" - "Тулуза"
20:15 "Гавр" - "Лион"
23:45 "Ренн" - "Лилль"