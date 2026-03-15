АФИША футбольных матчей на сегодня

Сегодня футбольных болельщиков ждут матчи как в Мисли Премьер-лиге Азербайджана, так и в ведущих чемпионатах Европы.

Как сообщает İdman.Biz, 15 марта на футбольных полях состоится ряд интересных противостояний, в которых команды будут бороться за важные очки в турнирных таблицах.

Азербайджан. Премьер-лига

15:00 "Кяпаз" - "Туран Товуз"

18:00 "Габала" - "Нефтчи"

Турция. Суперлига

17:00 "Касымпаша" - "Эюпспор"

21:00 "Генчлербирлиги" - "Бешикташ"

21:00 "Самсунспор" - "Кайсериспор"

Англия. Премьер-лига

18:00 "Кристал Пэлас" - "Лидс Юнайтед"

18:00 "Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла"

18:00 "Ноттингем Форест" - "Фулхэм"

20:30 "Ливерпуль" - "Тоттенхэм"

Испания. Ла Лига

17:00 "Мальорка" - "Эспаньол"

19:15 "Барселона" - "Севилья"

21:30 "Бетис" - "Сельта"

23:59 "Реал Сосьедад" - "Осасуна"

Италия. Серия А

15:30 "Верона" - "Дженоа"

18:00 "Пиза" - "Кальяри"

18:00 "Сассуоло" - "Болонья"

21:00 "Комо" - "Рома"

23:45 "Лацио" - "Милан"

Германия. Бундеслига

18:30 "Вердер" - "Майнц"

20:30 "Фрайбург" - "Унион"

Франция. Лига 1

18:00 "Страсбур" - "Париж"

20:15 "Мец" - "Тулуза"

20:15 "Гавр" - "Лион"

23:45 "Ренн" - "Лилль"