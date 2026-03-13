"Фенербахче" сенсационно уступил аутсайдеру чемпионата

13 Марта 2026 23:53
"Фенербахче" сенсационно уступил аутсайдеру чемпионата

Футбольный клуб "Фенербахче" потерпел поражение в матче 26-го тура чемпионата Турции, уступив на выезде "Фатих Карагюмрюку" со счетом 0:2, сообщает İdman.Biz.

Хозяева решили исход встречи еще в первом тайме. Счет на 15-й минуте открыл Бартуг Элмаз, а перед самым перерывом преимущество "Фатих Карагюмрюк" удвоил Сержио.

Для "Фенербахче", которым руководит Доменико Тедеско, это поражение стало первым в текущем розыгрыше Суперлиги.

После 26 туров стамбульский клуб имеет в активе 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая на четыре балла от лидирующего "Галатасарая", у которого также есть игра в запасе.

"Фатих Карагюмрюк", в свою очередь, набрал 17 очков и по-прежнему занимает последнее место в чемпионате Турции.

