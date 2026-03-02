Испания и Аргентина могут перенести Финалиссиму из Катара

Федерации футбола Испании и Аргентины ведут переговоры о возможном переносе Финалиссимы-2026, которая изначально должна была пройти 27 марта в Катаре.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Веронику Брунати, сторонам предстоит оценить целесообразность изменения места проведения встречи с учетом текущей ситуации на Ближнем Востоке.

Официального решения пока не принято, однако первоначальная локация находится на стадии пересмотра. Вопрос безопасности и организационные аспекты стали ключевыми факторами в обсуждении.

Ранее Футбольная ассоциация Катара объявила о переносе матчей всех внутренних турниров на неопределенный срок, что усилило неопределенность вокруг проведения международных встреч в стране.

Напомним, Финалиссима - это матч между действующими чемпионами Европы и Южной Америки. В 2026 году в нем должны встретиться сборные Испании и Аргентины.