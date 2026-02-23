Полузащитник "Ньюкасла": "Карабах" хорошо строит атаки через Монтьеля"

Футболист "Ньюкасла" Джейкоб Мерфи заявил, что его команда будет внимательно следить за полузащитником "Карабаха" Джони Монтьелем в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, об этом игрок английского клуба сказал на пресс-конференции в преддверии встречи с агдамским представителем.

"Карабах" на самом деле непростой соперник. В их составе есть девятый номер Джони Монтьель, через которого они хорошо выстраивают атаки из глубины. Мы должны обратить на это внимание. Поскольку играем дома, постараемся навязать свои принципы и действовать в привычном для нас стиле", - отметил Мерфи.

Напомним, матч "Ньюкасл" - "Карабах" состоится 24 февраля в Англии и начнется в 23:59 по бакинскому времени. В первой игре в Баку хозяева уступили со счетом 1:6.