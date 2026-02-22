АФИША футбольных матчей на сегодня

22 февраля состоятся очередные матчи в ряде национальных чемпионатов Европы.

Как сообщает İdman.Biz, в этот день игры пройдут в Мисли Премьер-лиге Азербайджана, Суперлиге Турции, английской Премьер-лиге, испанской Ла Лиге, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.

Мисли Премьер-лига

14:30 "Имишли" – "Шамахы"

17:00 "Сабах" – "Кяпаз"

Турция, Суперлига

14:30 "Кайсериспор" – "Антальяспор"

17:00 "Газиaнтеп" – "Трабзонспор"

21:00 "Карагюмрюк" – "Самсунспор"

21:00 "Бешикташ" – "Гезтепе"

Англия, Премьер-лига

18:00 "Ноттингем Форест" – "Ливерпуль"

18:00 "Кристал Пэлас" – "Вулверхэмптон"

18:00 "Сандерленд" – "Фулхэм"

20:30 "Тоттенхэм" – "Арсенал"

Испания, Ла Лига

17:00 "Хетафе" – "Севилья"

19:15 "Барселона" – "Леванте"

21:30 "Сельта" – "Мальорка"

23:59 "Вильярреал" – "Валенсия"

Италия, Серия А

15:30 "Дженоа" – "Торино"

18:00 "Аталанта" – "Наполи"

21:00 "Милан" – "Парма"

23:45 "Рома" – "Кремонезе"

Германия, Бундеслига

18:30 "Фрайбург" – "Боруссия Менхенгладбах"

20:30 "Санкт-Паули" – "Вердер"

22:30 "Хайденхайм" – "Штутгарт"

Франция, Лига 1

18:00 "Осер" – "Ренн"

20:15 "Анже" – "Лилль"

20:15 "Ницца" – "Лорьян"

20:15 "Нант" – "Гавр"

23:45 "Страсбур" – "Лион"