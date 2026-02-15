АФИША футбольных матчей на сегодня

İdman.Biz представляет список футбольных матчей, которые сегодня, 15 февраля, пройдут в Азербайджане и Европе.
Мисли Премьер-лига
14:30 "Кяпаз" – "Нефтчи"
17:00 "Араз-Нахчыван" – "Сумгайыт"
Турция, Суперлига
15:30 "Коджаелиспор" – "Газиантеп"
18:00 "Гезтепе" – "Кайсериспор"
21:00 "Башакшехир" – "Бешикташ"
Англия, Кубок
16:00 "Бирмингем Сити" – "Лидс Юнайтед"
17:30 "Гримсби Таун" – "Вулверхэмптон"
18:00 "Оксфорд Юнайтед" – "Сандерленд"
18:00 "Сток Сити" – "Фулхэм"
20:30 "Арсенал" – "Уиган Атлетик"
Испания, Ла Лига
17:00 "Овьедо" – "Атлетик"
19:15 "Райо Вальекано" – "Атлетико"
21:30 "Леванте" – "Валенсия"
23:59 "Мальорка" – "Реал Бетис"
Италия, Серия A
15:30 "Удинезе" – "Сассуоло"
18:00 "Парма" – "Верона"
18:00 "Кремонезе" – "Дженоа"
21:00 "Торино" – "Болонья"
23:45 "Наполи" – "Рома"
Германия, Бундеслига
18:30 "Аугсбург" – "Хайденхайм"
20:30 "Лейпциг" – "Вольфсбург"
Франция, Лига 1
18:00 "Гавр" – "Тулуза"
20:15 "Лорьян" – "Анже"
20:15 "Метц" – "Осер"
23:45 "Лион" – "Ницца"