15 Февраля 2026
15 Февраля 2026 11:25
15
АФИША футбольных матчей на сегодня

İdman.Biz представляет список футбольных матчей, которые сегодня, 15 февраля, пройдут в Азербайджане и Европе.

Мисли Премьер-лига

14:30 "Кяпаз" – "Нефтчи"
17:00 "Араз-Нахчыван" – "Сумгайыт"

Турция, Суперлига
15:30 "Коджаелиспор" – "Газиантеп"
18:00 "Гезтепе" – "Кайсериспор"
21:00 "Башакшехир" – "Бешикташ"

Англия, Кубок
16:00 "Бирмингем Сити" – "Лидс Юнайтед"
17:30 "Гримсби Таун" – "Вулверхэмптон"
18:00 "Оксфорд Юнайтед" – "Сандерленд"
18:00 "Сток Сити" – "Фулхэм"
20:30 "Арсенал" – "Уиган Атлетик"

Испания, Ла Лига
17:00 "Овьедо" – "Атлетик"
19:15 "Райо Вальекано" – "Атлетико"
21:30 "Леванте" – "Валенсия"
23:59 "Мальорка" – "Реал Бетис"

Италия, Серия A
15:30 "Удинезе" – "Сассуоло"
18:00 "Парма" – "Верона"
18:00 "Кремонезе" – "Дженоа"
21:00 "Торино" – "Болонья"
23:45 "Наполи" – "Рома"

Германия, Бундеслига
18:30 "Аугсбург" – "Хайденхайм"
20:30 "Лейпциг" – "Вольфсбург"

Франция, Лига 1
18:00 "Гавр" – "Тулуза"
20:15 "Лорьян" – "Анже"
20:15 "Метц" – "Осер"
23:45 "Лион" – "Ницца"

İdman.Biz
"Челси" и "Ливерпуль" нацелились на защитника "Ювентуса"
11:59
Мировой футбол

Келли может стать целью английских клубов летом
Слот объяснил спад результативности Салаха
11:35
Мировой футбол

Тренер "Ливерпуля" назвал несколько причин снижения показателей

Премьер-лига Азербайджана: "Араз-Нахчыван" примет "Сумгайыт"
11:02
Азербайджанский футбол

Команды встретятся на Liv Bona Dea Arena

"МЮ" поборется с "Арсеналом" за форварда "Брентфорда"
10:59
Мировой футбол

Клубы следят за одним из лучших бомбардиров АПЛ

"Бавария" заинтересовалась нападающим "Галатасарая"
10:29
Мировой футбол

Мюнхенцы рассматривают Осимхена как усиление линии атаки
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" против "Нефтчи"
10:00
Азербайджанский футбол

Матч 20-го тура пройдет в Евлахе

На Кубке мира выступит азербайджанский квартет чемпионов мира
12 Февраля 16:34
Гимнастика

Стал известен состав нашей команды по тамблингу
Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО
12 Февраля 21:06
Олимпиада-2026

Фигурист признался, что надеялся на другой результат

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
13 Февраля 15:39
Баскетбол

Самый высокий азербайджанский баскетболист - об особенности своего роста, стажировке за рубежом и жизни на две команды
"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"
14 Февраля 19:16
Мировой футбол

"Барселона" требует полной публикации всех аудиозаписей VAR