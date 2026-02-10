Азербайджанский футболист: "Решил, что мне больше подходит остаться в Таиланде"

Азербайджанский футболист Мамед Гулиев, выступающий в Таиланде, рассказал о своей текущей карьере и отказе от возвращения на родину. Как сообщает İdman.Biz, в настоящее время полузащитник защищает цвета клуба Air Force, выступающего в третьей лиге чемпионата Таиланда.

Гулиев отметил, что его команда ведет борьбу за высокие места и сохраняет реальные шансы на выход в более сильный дивизион.

"Я уже выступаю за клуб Air Force. Мы играем в третьей лиге. Второй круг только начался, и команда борется за высокие места. Цели у нас серьезные", - цитирует слова футболиста sportal.az.

По его словам, старт второго круга получился удачным.

"В первом туре второго круга мы победили. Сейчас идем третьими. От лидера отстаем на пять очков, от команды со второго места - на три. В плей-офф выходят две команды, поэтому считаю, что у нас есть шансы. Будем бороться до конца, чтобы подняться в лигу выше".

Гулиев также рассказал о жизни в Азии и причинах, по которым не вернулся в Азербайджан, несмотря на интерес со стороны местных клубов.

"Я уже пять лет живу в Таиланде, здесь играю в футбол. Пока что думаю остаться именно здесь. Других вариантов сейчас не рассматриваю", - отметил он.

Футболист подтвердил, что зимой у него были предложения от азербайджанских клубов, однако он сделал иной выбор.

"Из азербайджанских клубов были предложения, шли переговоры. Но я сам не захотел. Решил, что мне больше подходит остаться в Таиланде. Поэтому возвращение в Азербайджан не состоялось", - подчеркнул Гулиев.