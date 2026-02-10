10 Февраля 2026
RU

Азербайджанский футболист: "Решил, что мне больше подходит остаться в Таиланде"

Футбол
Новости
10 Февраля 2026 06:05
29
Азербайджанский футболист: "Решил, что мне больше подходит остаться в Таиланде"

Азербайджанский футболист Мамед Гулиев, выступающий в Таиланде, рассказал о своей текущей карьере и отказе от возвращения на родину. Как сообщает İdman.Biz, в настоящее время полузащитник защищает цвета клуба Air Force, выступающего в третьей лиге чемпионата Таиланда.

Гулиев отметил, что его команда ведет борьбу за высокие места и сохраняет реальные шансы на выход в более сильный дивизион.

"Я уже выступаю за клуб Air Force. Мы играем в третьей лиге. Второй круг только начался, и команда борется за высокие места. Цели у нас серьезные", - цитирует слова футболиста sportal.az.

По его словам, старт второго круга получился удачным.

"В первом туре второго круга мы победили. Сейчас идем третьими. От лидера отстаем на пять очков, от команды со второго места - на три. В плей-офф выходят две команды, поэтому считаю, что у нас есть шансы. Будем бороться до конца, чтобы подняться в лигу выше".

Гулиев также рассказал о жизни в Азии и причинах, по которым не вернулся в Азербайджан, несмотря на интерес со стороны местных клубов.

"Я уже пять лет живу в Таиланде, здесь играю в футбол. Пока что думаю остаться именно здесь. Других вариантов сейчас не рассматриваю", - отметил он.

Футболист подтвердил, что зимой у него были предложения от азербайджанских клубов, однако он сделал иной выбор.

"Из азербайджанских клубов были предложения, шли переговоры. Но я сам не захотел. Решил, что мне больше подходит остаться в Таиланде. Поэтому возвращение в Азербайджан не состоялось", - подчеркнул Гулиев.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Игроки "Фенербахче" показали Канте, как праздновать победу
12:38
Мировой футбол

Игроки "Фенербахче" показали Канте, как праздновать победу - ВИДЕО

Эпизод произошел после матча турецкой Суперлиги и привлек внимание болельщиков
Рафинья жестко высказался о персональных наградах
12:08
Мировой футбол

Рафинья жестко высказался о персональных наградах - ФОТО

Футболист "Барселоны" получил приз Toreski и заявил о несправедливости в прошлом сезоне
Нариман Ахундзаде переходит в клуб МЛС - стороны достигли договоренности - ВИДЕО
11:38
Азербайджанский футбол

Нариман Ахундзаде переходит в клуб МЛС - стороны достигли договоренности - ВИДЕО

Игроку разрешены переговоры по контракту с клубом из США

Боец без ног против 110-килограммового соперника: необычное противостояние в Karate Kombat
11:31
Мировой футбол

Боец без ног против 110-килограммового соперника: необычное противостояние в Karate Kombat - ВИДЕО

Поединок состоится 13 февраля и вызвал большой интерес у болельщиков
Бывший футболист "Тоттенхэма" остается без клуба с сентября прошлого года
10:42
Мировой футбол

Бывший футболист "Тоттенхэма" остается без клуба с сентября прошлого года

Деле Алли проиграл около 150 тысяч фунтов стерлингов в покер в лондонском казино
Имя Ямаля всплыло в скандале о насилии: полиция дала разъяснение
10:27
Мировой футбол

Имя Ямаля всплыло в скандале о насилии: полиция дала разъяснение

Публикация СМИ была удалена после опровержения со стороны Mossos d'Esquadra

Азербайджанская Премьер-лига: "Нефтчи" примет "Габалу"
09:57
Чемпионат Азербайджана

Азербайджанская Премьер-лига: "Нефтчи" примет "Габалу"

Матч пройдет на стадионе Palms Sports Arena в рамках 19-го тура

Самое читаемое

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!

Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?
8 Февраля 00:24
Азербайджанский футбол

Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?

Ахундзаде является воспитанником клуба "Хазар-Лянкяран"
Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
7 Февраля 21:48
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В копилке сборной "золото" и "бронза"