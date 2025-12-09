Мужчина признал вину в преследовании звезды "Ливерпуля"

Житель Лондона Мангал Далал признал свою вину в преследовании звездного полузащитника женской команды "Ливерпуля" Мари Хобингер.

Как передает İdman.Biz, мужчина отправлял 24-летней австрийской футболистке непристойные и сексуальные сообщения в Instagram, указывая свой номер телефона и адрес, а также прося ее навестить его. Электронная переписка длилась с января по февраль 2025 года, после чего спортсменка обратилась за помощью в клуб.

Как сообщает Служба уголовного преследования, сообщения были откровенного характера, а Далал намекал, что придет на матчи, чтобы увидеть Хобингер. Опасаясь за свою безопасность, она заблокировала его в соцсетях, однако мужчина все же появился на игре "Ливерпуля" против "Манчестер Сити". На месте дежурила служба безопасности, и после того как выяснилось, что Далал ожидает футболистку у поля, к ситуации подключилась полиция.

На допросе подозреваемый признался в содеянном, заявив, что находился в нестабильном психическом состоянии. Королевская прокурорская служба предъявила ему обвинение в преследовании, и 4 декабря он официально признал свою вину в Ливерпульском магистратском суде. Приговор будет вынесен 20 января 2026 года в Вестминстере.

Старший прокурор Сара МакИнэрни отметила, что Далал вел себя по отношению к Хобингер "как к объекту, созданному для удовлетворения его фантазий". Она подчеркнула, что его действия были "интенсивными, навязчивыми и абсолютно неприемлемыми", и поблагодарила футболистку и клуб "Ливерпуль" за сотрудничество в расследовании.

Мари Хобингер выступает за "Ливерпуль" с 2023 года и провела 59 матчей в составе женской команды Суперлиги. Сейчас полузащитник проходит восстановление после разрыва передней крестообразной связки, полученной в октябре.

İdman.Biz