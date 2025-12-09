9 Декабря 2025
RU

Мужчина признал вину в преследовании звезды "Ливерпуля"

Футбол
Новости
9 Декабря 2025 09:50
31
Мужчина признал вину в преследовании звезды "Ливерпуля"

Житель Лондона Мангал Далал признал свою вину в преследовании звездного полузащитника женской команды "Ливерпуля" Мари Хобингер.

Как передает İdman.Biz, мужчина отправлял 24-летней австрийской футболистке непристойные и сексуальные сообщения в Instagram, указывая свой номер телефона и адрес, а также прося ее навестить его. Электронная переписка длилась с января по февраль 2025 года, после чего спортсменка обратилась за помощью в клуб.

Как сообщает Служба уголовного преследования, сообщения были откровенного характера, а Далал намекал, что придет на матчи, чтобы увидеть Хобингер. Опасаясь за свою безопасность, она заблокировала его в соцсетях, однако мужчина все же появился на игре "Ливерпуля" против "Манчестер Сити". На месте дежурила служба безопасности, и после того как выяснилось, что Далал ожидает футболистку у поля, к ситуации подключилась полиция.

На допросе подозреваемый признался в содеянном, заявив, что находился в нестабильном психическом состоянии. Королевская прокурорская служба предъявила ему обвинение в преследовании, и 4 декабря он официально признал свою вину в Ливерпульском магистратском суде. Приговор будет вынесен 20 января 2026 года в Вестминстере.

Старший прокурор Сара МакИнэрни отметила, что Далал вел себя по отношению к Хобингер "как к объекту, созданному для удовлетворения его фантазий". Она подчеркнула, что его действия были "интенсивными, навязчивыми и абсолютно неприемлемыми", и поблагодарила футболистку и клуб "Ливерпуль" за сотрудничество в расследовании.

Мари Хобингер выступает за "Ливерпуль" с 2023 года и провела 59 матчей в составе женской команды Суперлиги. Сейчас полузащитник проходит восстановление после разрыва передней крестообразной связки, полученной в октябре.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

"Карабах" считается фаворитом у букмекеров в матче против "Аякса" в Баку
10:32
Азербайджанский футбол

"Карабах" считается фаворитом у букмекеров в матче против "Аякса" в Баку

Средние коэффициенты указывают на преимущество агдамского клуба
Лига чемпионов УЕФА: “Галатасарай” отправится в гости к “Монако”, а “Ливерпуль” - к “Интеру”
10:20
Футбол

Лига чемпионов УЕФА: “Галатасарай” отправится в гости к “Монако”, а “Ливерпуль” - к “Интеру”

В первый игровой день состоится 9 матчей
Мисли Премьер-лига: “Араз-Нахчыван” встретится с “Кяпазом”
09:33
Футбол

Мисли Премьер-лига: “Араз-Нахчыван” встретится с “Кяпазом”

Матч начнется в 17:00
Экс-футболист "Манчестер Сити" получил условный срок за оскорбительные посты в соцсетях
08:17
Мировой футбол

Экс-футболист "Манчестер Сити" получил условный срок за оскорбительные посты в соцсетях

Бартон признан виновным в отправке сообщений, которые суд расценил как умышленные и наносящие вред

"Интер" может потерять важного игрока перед матчем Лиги чемпионов
06:02
Мировой футбол

"Интер" может потерять важного игрока перед матчем Лиги чемпионов

У Мануэля Аканджи выявлены симптомы гриппа, его участие в игре против "Ливерпуля" под вопросом

"Барселоне" и "Ливерпулю" интересен бразилец из Серии А
05:12
Мировой футбол

"Барселоне" и "Ливерпулю" интересен бразилец из Серии А

Каталонцы и мерсисайдцы рассматривают Эдерсона как усиление полузащиты

Самое читаемое

Гурбан Гурбанов объяснил, почему семь лет назад покинул сборную Азербайджана - ВИДЕО
6 Декабря 16:40
Футбол

Гурбан Гурбанов объяснил, почему семь лет назад покинул сборную Азербайджана - ВИДЕО

Тренер отметил, что решение покинуть пост было связано с отношениями с руководством федерации

“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО
6 Декабря 15:00
Альпинизм

“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО

Интервью с альпинисткой Эльмирой Аслановой
Суд арестовал Тулин Алекперову: ей грозит до 12 лет лишения свободы
6 Декабря 21:50
Кикбоксинг

Суд арестовал Тулин Алекперову: ей грозит до 12 лет лишения свободы

Вместе с Алекперовой также арестован ее ученик Аббас Рагимли
Фарес Зиам нокаутировал Назима Садыхова на последней секунде раунда - ВИДЕО
7 Декабря 08:37
MMA

Фарес Зиам нокаутировал Назима Садыхова на последней секунде раунда - ВИДЕО

Для азербайджанского бойца это поражение стало вторым в карьере в смешанных единоборствах