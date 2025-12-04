4 Декабря 2025
RU

Сборная Беларуси уволила испанского главного тренера

Футбол
Новости
4 Декабря 2025 16:36
14
Сборная Беларуси уволила испанского главного тренера

Сборная Беларуси по футболу объявила об увольнении испанского специалиста Карлоса Алоса с поста главного тренера национальной команды. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает İdman.Biz.

"Руководство ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) и главный тренер национальной сборной Беларуси Карлос Алос Феррер достигли соглашения о расторжении контракта. АБФФ благодарит Карлоса Алоса и его штаб за работу и желает успехов в дальнейшей карьере", - написала пресс-служба АБФФ.

Карлос Алос тренировал сборную Беларуси с лета 2023 года. Под его руководством команда успела сыграть 26 матчей (шесть побед, 10 поражений, 10 ничьих).

İdman.Biz

