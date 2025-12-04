4 Декабря 2025
В известной компьютерной игре появится форма в память о Диогу Жоте - ВИДЕО

4 Декабря 2025
В популярной футбольной игре FC 26 появится специальная форма в память о погибшем игроке "Ливерпуля" Диогу Жоте, известном не только как талантливый нападающий, но и как большой любитель компьютерных игр.

Как сообщает İdman.Biz, Жота, который трагически погиб в июле этого года, в 2021 году занимал первое место в мировом рейтинге FIFA Ultimate Team Champions на PlayStation, показывая высокий уровень мастерства не только на поле, но и в виртуальном футболе.

Разработчики игры сделали обновление доступным для всех игроков. Чтобы получить форму памяти Диогу Жоты, достаточно одержать победу в матче, имея в составе команды трех или более португальских футболистов.

Эта акция стала своего рода данью уважения к Жоте, позволяя фанатам не только вспомнить его спортивные достижения, но и увековечить его любовь к видеоиграм.

